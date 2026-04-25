В Мали повстанцы атаковали позиции военных
Армия Мали заявила об атаках «террористических группировок» на военные объекты в столице и внутри страны, передает France 24. Журналисты и местные жители сообщают о стрельбе в районе международного аэропорта Бамако, а также в городах Гао на севере страны и Севаре в центре.
Выстрелы также были слышны в Кати, резиденции военного правителя генерала Ассими Гоиты.
Военные заявили, что уже взяли ситуацию под контроль. «Операции по зачистке продолжаются, ситуация находится под контролем», – говорится в сообщении ВС Мали.
С 2012 г. в стране происходят атаки группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) и «Исламским государством» (признано террористической организацией, запрещено в РФ), а также с действиями межобщинных преступных групп и сепаратистов. Военные захватили власть в результате двух переворотов – в 2020 и 2021 гг.