Путин освободил общепит на упрощенке и патенте от НДС

24 апреля Путин подписал еще три закона, направленных на поддержку военных и их семей. Он предоставил право на бесплатное образование в высших и средних учебных заведениях супругам погибших участников спецоперации и вдовам бойцов формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с мая 2014 г. При повторном вступлении в брак право на бесплатное обучение теряется.