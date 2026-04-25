Главная / Политика /

Путин освободил общепит на упрощенке и патенте от НДС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы социальной и экономической направленности.

В частности, Путин подписал документ, который освобождает от НДС организации общественного питания на УСН и патенте. Еще один закон освобождает от НДС услуги по бесплатной догазификации. Список объектов, услуги по технологическому подключению к которым не будут облагаться налогом, дополнят кабинеты врачей, фельдшерские пункты, амбулатории и котельные.

Кроме того, президент одобрил закон о расширении перечня доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Взыскание не будет обращаться на компенсации за самостоятельно купленные инвалидами до 1 января 2025 г. технические средства реабилитации, услуги и приобретенные ветеранами протезы.

24 апреля Путин подписал еще три закона, направленных на поддержку военных и их семей. Он предоставил право на бесплатное образование в высших и средних учебных заведениях супругам погибших участников спецоперации и вдовам бойцов формирований ДНР и ЛНР, участвовавших в боях с мая 2014 г. При повторном вступлении в брак право на бесплатное обучение теряется.

Президент одобрил и закон, по которому преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата предоставляется сотрудникам, вернувшимся на прежнюю работу после приостановки трудового договора. Это касается случаев призыва на военную службу по мобилизации, направления в Росгвардию по мобилизации или заключения контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.

