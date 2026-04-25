Аэропорт Тегерана отправил первые с начала войны коммерческие рейсы
Иран возобновил коммерческие рейсы из международного аэропорта столицы - Тегерана впервые с тех пор, как США и Израиль атаковали страну два месяца назад, пишет Al Jazeera.
Государственное иранское телевидение сообщило, что 25 апреля из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вылетели рейсы в Стамбул, Маскат и Медину.
Государственный иранский перевозчик Iran Air выполнил свой первый рейс из Тегерана в Мешхед после 56-дневного перерыва, сообщило государственное информационное агентство IRNA. В ближайшие дни запланированы дополнительные рейсы в Баку, Наджаф, Багдад и Доху.
18 апреля организация гражданской авиации Ирана объявила о частичном возобновлении работы воздушного пространства страны. Отмечалось, что полеты будут запускаться постепенно – по мере технической и оперативной готовности как военного, так и гражданского секторов.