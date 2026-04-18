Иран частично открыл небо для гражданских рейсов
Организация гражданской авиации Ирана объявила о частичном возобновлении работы воздушного пространства страны, которое было закрыто с 28 февраля, сообщает агентство Tasnim. Соответствующее уведомление для пилотов (NOTAM) вступило в силу с 7:00 18 апреля.
В первую очередь открыты восточные воздушные коридоры. Они предназначены для международных транзитных рейсов, следующих через воздушное пространство Исламской Республики.
Кроме того, с утра субботы возобновили работу несколько аэропортов страны. Отмечается, что полеты будут запускаться постепенно – по мере технической и оперативной готовности как военного, так и гражданского секторов.
Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля, под удары которых попали крупнейшие города страны, включая Тегеран.