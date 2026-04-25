Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM6,506+0,26%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%RGBITR780,06-0,06%
Политика

Метелев зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» на Кубани

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подал документы для участия в праймериз «Единой России» на Кубани. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Метелев заявил, что давно входит в волонтерское сообщество Кубани. Парламентарий подчеркнул, что регион помнит и Олимпиаду в Сочи, и помощь при наводнениях в Крымске и Горячем Ключе, и ЧС в Анапе, а сейчас находится на передовой помощи бойцам СВО.

«И сегодня люди мне доверили представлять регион на выборах в Государственную думу», – написал Метелев.

Метелев возглавил комитет по молодежной политике 12 октября 2021 г. Он также входит в Координационный совет «Движения первых» и является председателем совета Ассоциации волонтерских центров Добро.рф.

Прием заявок на регистрацию избирателей для участия в электронном праймериз стартовал 20 апреля и продлится до 29 мая включительно. Голосование состоится с 25 по 31 мая. Избиратели смогут выбрать кандидатов, которым предстоит представлять регион на выборах в Госдуму.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её