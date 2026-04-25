Метелев зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» на Кубани
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подал документы для участия в праймериз «Единой России» на Кубани. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Метелев заявил, что давно входит в волонтерское сообщество Кубани. Парламентарий подчеркнул, что регион помнит и Олимпиаду в Сочи, и помощь при наводнениях в Крымске и Горячем Ключе, и ЧС в Анапе, а сейчас находится на передовой помощи бойцам СВО.
«И сегодня люди мне доверили представлять регион на выборах в Государственную думу», – написал Метелев.
Метелев возглавил комитет по молодежной политике 12 октября 2021 г. Он также входит в Координационный совет «Движения первых» и является председателем совета Ассоциации волонтерских центров Добро.рф.
Прием заявок на регистрацию избирателей для участия в электронном праймериз стартовал 20 апреля и продлится до 29 мая включительно. Голосование состоится с 25 по 31 мая. Избиратели смогут выбрать кандидатов, которым предстоит представлять регион на выборах в Госдуму.