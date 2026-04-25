В ДНР один человек погиб, еще девять пострадали при ударах ВСУ
В результате ударов ВСУ в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель, еще девять человек ранены. Об этом глава ДНР Денис Пушилин написал в Telegram-канале.
По его данным, в населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного удара погибла женщина 1957 года рождения. Еще несколько человек получили ранения средней степени тяжести.
В Куйбышевском районе Донецка, как рассказал Пушилин, беспилотник ударил по автозаправочному комплексу, ранены четыре человека. Еще один мужчина пострадал на автодороге Светлодарск – Дебальцево в результате атаки БПЛА.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Также, по словам главы региона, повреждены объекты инфраструктуры, включая автозаправочную станцию, газовоз, автобус маршрута №23, жилые дома и грузовой автомобиль.