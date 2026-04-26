ВС РФ за сутки уничтожили 530 украинских дронов и семь авиабомб
Средства противовоздушной обороны РФ за минувшие сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 530 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны.
Российские военные нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.
Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности всех группировок войск составили около 1215 военнослужащих за сутки, уточнили в военном ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны с 7:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьми регионами России и Черным морем. В ночь на 26 апреля было ликвидировано 203 украинских БПЛА.