Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965-0,14%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 740,13+0,26%RTSI1 142,9+0,26%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,96-0,2%
Главная / Политика /

Евродепутат рассказал о пересмотре отношений Словакии и ЕС из-за Украины

Ведомости

Словакия занимается пересмотром отношений с Евросоюзом (ЕС), так как Брюссель ставит вопрос конфликта на Украине выше, чем ситуацию в странах объединения, заявил «РИА Новости» евродепутат от Словакии Любош Блага.

«В сложившейся ситуации <...> ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», – сказал он.

Блага напомнил о ситуации с трубопроводом «Дружба», когда президент Украины Владимир Зеленский перекрыл поставки нефти и газа и подверг Словакию «серьезной экономической опасности». Он подчеркнул, что Братислава теперь более критично относится к ЕС. Блок, по его мнению, воспринимает другие позиции в вопросе конфликта на Украине «как какое-то преступление».

23 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что странам Европы будет сложно обойтись без импорта российской нефти. Он отметил, что остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» нанесла ущерб в размере более 10 млрд евро гражданам стран Евросоюза. Премьер уточнил, что в результате конфликта США и Ирана население вынуждено платить повышенную цену за нефтепродукты.

В тот же день Словакия вновь начала получать нефть по «Дружбе». Украина запустила поставки после окончания ремонтных работ. Пока трубопровод был заблокирован Киевом, Словакия и Венгрия в ответ блокировали предоставление кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её