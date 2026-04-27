Евродепутат рассказал о пересмотре отношений Словакии и ЕС из-за Украины
Словакия занимается пересмотром отношений с Евросоюзом (ЕС), так как Брюссель ставит вопрос конфликта на Украине выше, чем ситуацию в странах объединения, заявил «РИА Новости» евродепутат от Словакии Любош Блага.
«В сложившейся ситуации <...> ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», – сказал он.
Блага напомнил о ситуации с трубопроводом «Дружба», когда президент Украины Владимир Зеленский перекрыл поставки нефти и газа и подверг Словакию «серьезной экономической опасности». Он подчеркнул, что Братислава теперь более критично относится к ЕС. Блок, по его мнению, воспринимает другие позиции в вопросе конфликта на Украине «как какое-то преступление».
23 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что странам Европы будет сложно обойтись без импорта российской нефти. Он отметил, что остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» нанесла ущерб в размере более 10 млрд евро гражданам стран Евросоюза. Премьер уточнил, что в результате конфликта США и Ирана население вынуждено платить повышенную цену за нефтепродукты.
В тот же день Словакия вновь начала получать нефть по «Дружбе». Украина запустила поставки после окончания ремонтных работ. Пока трубопровод был заблокирован Киевом, Словакия и Венгрия в ответ блокировали предоставление кредита ЕС в размере 90 млрд евро.