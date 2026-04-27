Песков: Кремль информирует прессу о телефонных разговорах Путина

26 апреля Трамп заявил в интервью Fox News, что общался с Путиным, но не стал раскрывать детали беседы. Глава Белого дома также сообщил, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп обратил внимание, что напряженность между сторонами мешает переговорам. По его словам, ненависть между лидерами двух стран «абсурдна».