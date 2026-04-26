Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Трамп вновь заявил, что «уладил» восемь военных конфликтов и урегулирование российско-украинского противостояния должно было стать для него «самым простым». Президент США признал, что это не так. Он отметил, что напряженность между сторонами мешает переговорам. По его словам, ненависть между лидерами двух стран «абсурдна».