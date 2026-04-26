Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп общался с российским коллегой Владимиром Путиным, но не стал раскрывать детали беседы. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
«Я не хочу раскрывать, какая была последняя беседа с Путиным, но я общаюсь с ним, и я общаюсь с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – сказал он.
Трамп вновь заявил, что «уладил» восемь военных конфликтов и урегулирование российско-украинского противостояния должно было стать для него «самым простым». Президент США признал, что это не так. Он отметил, что напряженность между сторонами мешает переговорам. По его словам, ненависть между лидерами двух стран «абсурдна».
1 апреля Bloomberg со ссылкой на источник писал, что США все еще считают возможным усадить Россию и Украину за стол переговоров, но пока никаких подвижек в этом направлении нет.
Зеленский допускал встречу с Путиным. Он сказал, что переговоры можно провести в США или на Ближнем Востоке. Российская сторона приглашала Зеленского для встречи в Москву, но украинский лидер отказался.