В Германии хотят выдвинуть ультиматум по реформам фон дер Ляйен
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерен потребовать от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен ослабить регулирующие нормы ЕС в форме ультиматума. Иначе они могут начать добиваться сокращения полномочий ЕК, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
По данным газеты, считалось, что глава ЕК как член ХДС была близка к канцлеру Германии Фридриху Мерцу в вопросе реформирования ЕС. При этом давление на нее со стороны Берлина показывает, что «мнимые немецкие союзники Еврокомиссии теряют терпение из-за, как они считают, слишком медленного темпа реформ».
Сейчас депутаты предлагают создать новый надзорный орган, который будет контролировать деятельность ЕК. Альтернативой для этой инициативы будет расширение полномочий так называемого Совета по нормативной проверке. При этом, пишет Politico, оба варианта реформирования предполагают внесение изменений в уставные документы ЕК.
В марте портал Euractiv сообщал, что в странах ЕС критикуют подход фон дер Ляйен, согласно которому она принимает решения в ускоренном режиме. Отмечалось, что ряд инициатив главы ЕК, например, ускоренное вступление Украины в ЕС или конфискация активов РФ, не были выполнены, хотя от нее ожидают конкретных результатов. По мнению портала, фон дер Ляйен также показывает чрезмерно жесткий стиль руководства и пытается расширить полномочия Еврокомиссии.