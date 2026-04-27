GAZP123,33+0,06%CNY Бирж.10,946-0,31%IMOEX2 734,14+0,04%RTSI1 151,37+1%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Главная / Политика /

Путин провел встречу с Матвиенко в Санкт-Петербурге

Ведомости

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Кремле.

В начале беседы спикер СФ поблагодарила главу государства за участие в заседании Совета законодателей. «Вы подняли актуальные темы, и для нас каждый раз – это повестка нашей работы на будущее», – сказала Матвиенко.

В ходе разговора обсуждался вопрос региональной финансовой нагрузки. Путин отметил, что перенос сроков выплат по кредитам может облегчить ситуацию для субъектов. Матвиенко поддержала эту оценку, указав на актуальность темы для регионов.

О чем говорил Путин на заседании Совета законодателей

Политика / Власть

Отдельное внимание стороны уделили вопросам межнационального и межконфессионального согласия в обществе. Матвиенко напомнила, что 2026 г. объявлен Годом единства народов, и отметила подготовку предложений по этой теме на парламентском уровне.

Кроме того, она сообщила о работе Совета при президенте по демографии и пригласила Путина принять участие в следующем заседании, запланированном на 1 июня.

Матвиенко также поблагодарила президента за поддержку инициативы по включению 9 апреля в перечень дней воинской славы в связи с взятием Кенигсберга и передала благодарность жителей Калининграда за внимание к развитию региона.

Перед этим Путин выступил на заседании Совета законодателей, где заявил, что политическая система России демонстрирует устойчивость и суверенность, а органы власти сохраняют готовность «бороться за жизненно важные интересы Отечества».

