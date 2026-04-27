Путин провел встречу с Матвиенко в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Кремле.
В начале беседы спикер СФ поблагодарила главу государства за участие в заседании Совета законодателей. «Вы подняли актуальные темы, и для нас каждый раз – это повестка нашей работы на будущее», – сказала Матвиенко.
В ходе разговора обсуждался вопрос региональной финансовой нагрузки. Путин отметил, что перенос сроков выплат по кредитам может облегчить ситуацию для субъектов. Матвиенко поддержала эту оценку, указав на актуальность темы для регионов.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам межнационального и межконфессионального согласия в обществе. Матвиенко напомнила, что 2026 г. объявлен Годом единства народов, и отметила подготовку предложений по этой теме на парламентском уровне.
Кроме того, она сообщила о работе Совета при президенте по демографии и пригласила Путина принять участие в следующем заседании, запланированном на 1 июня.
Матвиенко также поблагодарила президента за поддержку инициативы по включению 9 апреля в перечень дней воинской славы в связи с взятием Кенигсберга и передала благодарность жителей Калининграда за внимание к развитию региона.
Перед этим Путин выступил на заседании Совета законодателей, где заявил, что политическая система России демонстрирует устойчивость и суверенность, а органы власти сохраняют готовность «бороться за жизненно важные интересы Отечества».