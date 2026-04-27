Политика

О чем говорил Путин на заседании Совета законодателей

Любые трудности временны, Россия – вечна, а на запретах зацикливаться не надо
Валерия Хлобыстова
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей России. «Ведомости» собрали его главные заявления о политической системе России, любви к Родине и предстоящих выборах в Госдуму.

Об устойчивости политиков и сплоченности народа

  • Те, кто считал многопартийную демократию уязвимым местом России и хотел расшатать общество, «конечно, ошибся». Глава государства подчеркнул, что они просто не знают и не понимают Россию и народ.

  • Российская политическая система показала прочность и суверенность. Все уровни власти, в том числе парламентские институты, сохранили готовность «бороться за жизненно важные интересы Отечества».

  • Народ продемонстрировал сплоченность в условиях давления и угроз, а также агрессивных выпадов против страны. Власти, в свою очередь, отреагировали быстрым принятием решений.

  • Население России ставит превыше всего любовь к Родине и стремление ее защищать. В этом мировоззрении сила россиян, без него страна не может существовать.

О работе законодателей в России

  • Опыт первых парламентариев России заслуживает уважения и благодарности. Трагедия гражданской войны 1917 г. изменила судьбу страны, существуют разные оценки роли отдельных политиков в развитии событий, однако важно изучить этот опыт.

  • Процесс законотворчества должен не только адаптироваться к существующим беспрецедентным для России вызовам. Парламентариям нельзя зацикливаться на запретах, ограничениях, и новых наказаний, хотя важно «защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова».

  • «Излишние барьеры тормозят развитие», – сказал российский лидер. При этом он подчеркнул, что трудности временны, а Россия – вечная. По этой причине необходимо, чтобы процесс законотворчества был гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее.

  • Не стоит откладывать принятие инициативы «Единой России» о переносе погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам на более поздний срок. Для государства отдельной задачей является бюджетная устойчивость субъектов.

  • Законодателям надо поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы.

О выборах в Госдуму

  • В 2026 г. пройдут выборы в Государственную думу, однако этот процесс не должен влиять на текущую профессиональную работу законодателей. Население ожидает от властей честного служения и результата.

  • Слова Александра Солженицына, сказанные в Госдуме в 1994 г., очень своевременны и точны. «Александр Исаевич сказал: «Власть – это не добыча в конкуренции партий. Это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд», – напомнил президент.

О передовых отраслях технологического лидерства

  • России необходимо продумать наиболее оптимальную для страны модель регулирования сферы искусственного интеллекта. Важно сделать это с учетом опыта других государств.

  • Страна уже занимается комплексным развитием территорий. В частности, принимаются меры по внедрению элементов платформенной экономики, по обороту цифрового рубля и поддержке креативных индустрий.

