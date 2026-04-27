О чем говорил Путин на заседании Совета законодателей

Слова Александра Солженицына, сказанные в Госдуме в 1994 г., очень своевременны и точны. «Александр Исаевич сказал: «Власть – это не добыча в конкуренции партий. Это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд», – напомнил президент.