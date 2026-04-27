Путин призвал найти новые стимулы для роста экономики

15 марта Путин заявил, что экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд. По его словам, ВВП в январе – феврале сократился на 1,8%, что оказалось ниже ожиданий правительства и Центробанка. Глава государства поручил представить конкретные меры для стимулирования деловой активности. Президент подчеркнул, что ждет от кабмина и ЦБ «предложений по конкретным мерам стимулирования активности экономики».