Путин призвал найти новые стимулы для роста экономики
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выхода экономики на более высокие и устойчивые темпы роста. Об этом он заявил на ежегодном заседании Совета законодателей.
«Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики», – подчеркнул глава государства (цитата по «РИА Новости»).
24 апреля председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров сообщила, что российская экономика, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту. По ее словам, признаков переохлаждения экономики, среди которых значительный рост безработицы, падение инфляции ниже цели и сокращение доходов населения, в стране нет.
15 марта Путин заявил, что экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд. По его словам, ВВП в январе – феврале сократился на 1,8%, что оказалось ниже ожиданий правительства и Центробанка. Глава государства поручил представить конкретные меры для стимулирования деловой активности. Президент подчеркнул, что ждет от кабмина и ЦБ «предложений по конкретным мерам стимулирования активности экономики».