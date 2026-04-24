Набиуллина заявила о возвращении экономики России к росту
Российская экономика, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту. Об этом сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Набиуллина не согласилась с тезисом о переохлаждении экономики. По ее словам, признаков ее переохлаждения, среди которых значительный рост безработицы, падение инфляции ниже цели и сокращение доходов населения, в стране нет.
24 апреля совет директоров Центробанка опустил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Такого решения ожидали 16 из 19 экспертов, опрошенных «Ведомостями». Это снижение ставки стало восьмым подряд в цикле смягчения денежно-кредитной политики.
15 марта президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП страны второй месяц подряд. За январь – февраль сокращение составило 1,8%. Отрицательную динамику глава государства объяснил календарными, погодными и сезонными факторами. Уровень безработицы составил 2,1%.