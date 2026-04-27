Политика

Путин призвал законодателей «не зацикливаться» на запретах

Трудности – временные, а Россия вечна, считает президент
Ведомости

Не стоит зацикливаться только на запретах. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна», – сказал он.

Президент считает, что порой вызовы и риски беспрецедентны и важно их достойно преодолевать. Запреты нужны для защиты интересов потребителей, но зацикливаться только на этом контрпродуктивно, считает он.

В октябре 2025 г. глава государства говорил, что запреты не работают, а современному миру нужны договоренности, а не диктат. При этом речь шла о запретах политических оппонентов в западных странах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте