Путин призвал законодателей «не зацикливаться» на запретахТрудности – временные, а Россия вечна, считает президент
Не стоит зацикливаться только на запретах. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
«Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна», – сказал он.
Президент считает, что порой вызовы и риски беспрецедентны и важно их достойно преодолевать. Запреты нужны для защиты интересов потребителей, но зацикливаться только на этом контрпродуктивно, считает он.
В октябре 2025 г. глава государства говорил, что запреты не работают, а современному миру нужны договоренности, а не диктат. При этом речь шла о запретах политических оппонентов в западных странах.