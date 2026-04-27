Ушаков: Россия проанализирует сигналы сторон конфликта на Ближнем Востоке
Москва рассмотрит сигналы от Ирана, США и Израиля по конфликту на Ближнем Востоке, после чего представит свои соображения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Мы проанализируем то, что он [министр иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи] скажет, и проанализируем на фоне сегодняшнего разговора те сигналы, которые мы получили и от американцев, и от израильтян. И потом тоже посмотрим, что делать», – сказал он.
Ушаков допустил, что Россия может направить Вашингтону свои соображения уже после встречи с главой МИД Ирана.
27 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Санкт-Петербурге. Путин попросил Аракчи передать верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи слова благодарности за послание и подтвердить, что Россия намерена продолжать с Ираном стратегические отношения.
На встрече от российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Ушаков и начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.