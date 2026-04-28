Казахстан перенаправит 260 000 тонн нефти из-за остановки поставок по «Дружбе»
Казахстан в мае 2026 г. перенаправит 260 000 т нефти на альтернативные маршруты. Это связано с корректировкой графика транзита в направлении Германии (НПЗ «Шведт») по трубопроводу «Дружба», пишет Kazinform со ссылкой на министерство энергетики республики.
По данным казахстанского минэнерго, 100 000 т пойдут в порт Усть-Луга, 160 000 – в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер. Оно не повлияет на годовой план добычи нефти.
В ведомстве подчеркнули, что действующая инфраструктура позволяет стране полностью обеспечить стабильность экспорта и бесперебойность поставок на мировые рынки.
23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая связано с техническими аспектами. 27 апреля Politico писала, что остановка поставок создает серьезные потенциальные проблемы, так как Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в Шведте, производящий 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.