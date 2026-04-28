Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,914-0,24%ARSA8,1+0,62%CHMK3 950-1,62%IMOEX2 732,15-0,01%RTSI1 150,53-0,01%RGBI119,41-0,04%RGBITR778,39-0,01%
Главная / Политика /

Казахстан перенаправит 260 000 тонн нефти из-за остановки поставок по «Дружбе»

Ведомости

Казахстан в мае 2026 г. перенаправит 260 000 т нефти на альтернативные маршруты. Это связано с корректировкой графика транзита в направлении Германии (НПЗ «Шведт») по трубопроводу «Дружба», пишет Kazinform со ссылкой на министерство энергетики республики.

По данным казахстанского минэнерго, 100 000 т пойдут в порт Усть-Луга, 160 000 – в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер. Оно не повлияет на годовой план добычи нефти.

В ведомстве подчеркнули, что действующая инфраструктура позволяет стране полностью обеспечить стабильность экспорта и бесперебойность поставок на мировые рынки.

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая связано с техническими аспектами. 27 апреля Politico писала, что остановка поставок создает серьезные потенциальные проблемы, так как Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в Шведте, производящий 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь