Казахстан перенаправит 260 000 тонн нефти из-за остановки поставок по «Дружбе»

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая связано с техническими аспектами. 27 апреля Politico писала, что остановка поставок создает серьезные потенциальные проблемы, так как Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в Шведте, производящий 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.