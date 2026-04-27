Politico: остановка поставок казахстанской нефти по «Дружбе» ударит по Германии

Остановка поставок казахстанской нефти по «Дружбе» ударит по Германии и Украине. Об этом пишет Politico.

Согласно материалу, РФ намерена прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба» с 1 мая.

«Это создает серьезные потенциальные проблемы, поскольку Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург», – говорится в материале.

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил при этом, что остановка поставок «связана с техническими возможностями». Politico указывает, что любые перебои в поставках энергоносителей могут сыграть на руку крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая может одержать победу на региональных выборах в Восточной Германии осенью.

Из-за остановки маршрута основная цепочка поставок может уйти к российским портам Усть-Луга или Приморск в Ленобласти. Сейчас эти районы подвергаются нападениям украинских дронов. Берлин в связи с этим может попросить Киев прекратить атаки.

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая связано с техническими аспектами.

