В Кремле объяснили причину прекращения поставок нефти в ФРГ

22 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил прессе, что казахстанская нефть, которую раньше качали в Германию по нефтепроводу «Дружба», с 1 мая пойдет по другим направлениям. Перед этим министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил, что прокачка казахстанской нефти по «Дружбе» с 1 мая остановится. По его словам, это связано с техническими вопросами.