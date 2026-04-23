В Кремле объяснили причину прекращения поставок нефти в ФРГ

Прекращение поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая связано с техническими аспектами, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Для нас главное, <…> что интересы наших партнеров из Казахстана, казахстанской стороны, будут обеспечены по другим направлениям, по другим маршрутам», – сказал Песков.

22 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил прессе, что казахстанская нефть, которую раньше качали в Германию по нефтепроводу «Дружба», с 1 мая пойдет по другим направлениям. Перед этим министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил, что прокачка казахстанской нефти по «Дружбе» с 1 мая остановится. По его словам, это связано с техническими вопросами.

Прекращение поставок по «Дружбе» на нефтеперерабатывающий завод РСК в Шведте подтвердило также Федеральное сетевое агентство ФРГ.

