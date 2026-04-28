Путин поприветствовал участников музыкального фестиваля «Дорога на Ялту»
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Он отметил, что проект объединяет артистов из разных стран вокруг памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Глава государства подчеркнул, что исполняемые на сцене в Москве песни хорошо известны и любимы. По его словам, они передают чувства каждого, кто боролся за Победу и сокрушил нацизм, а также выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. «Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения – вне времени и служат мощной, консолидирующей и вдохновляющей силой», – заявил Путин.
Президент выразил уверенность, что фестиваль пройдет успешно и будет способствовать укреплению связей между представителями разных народов и культур. По его словам, популярность и гуманитарное значение «Дороги на Ялту» продолжат расти.
Фестиваль проходит с 2019 г. и посвящен песням о Великой Отечественной войне. С 2023 г. его проводят в Государственном Кремлевском дворце. В 2025 г. лауреатами конкурса стали представители США, Китая, Франции и Туниса. Финальный гала-концерт 2026 г. будет транслироваться онлайн 28 апреля с 19:00 на официальном сайте проекта.