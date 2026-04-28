Политика

Al Jazeera: Иран пересматривает стратегию для продвижения переговоров

Тегеран начал пересматривать стратегию для продвижения переговоров. Об этом заявил научный сотрудник Центра стратегических исследований Ближнего Востока Абас Аслани в интервью Al Jazeera.

«Иран хочет каким-то образом изменить курс, поэтапно изменив подход и отделив те вопросы, в которых можно добиться значительного прогресса, от тех, по которым пока не удалось преодолеть разногласия», – сказал он.

Аслани пояснил, что цель состоит в том, чтобы вывести мирные переговоры из тупика. На последнем диалоге обсуждались ограничения ядерной программы Ирана и снятие санкций со страны: «Готовность США к снятию санкций с Тегерана практически отсутствует».

Накануне Тегеран сообщил посредникам о трехэтапной схеме переговоров и заявил, что будет действовать в соответствии с ней при принятии предложения Вашингтоном. Первый этап переговоров будет сосредоточен исключительно на прекращении войны и получении гарантий против ее повторения в отношении Ирана и Ливана.

Если по этому вопросу будет достигнуто соглашение, переговоры перейдут ко второму этапу. Темой нового раунда станет управление Ормузским проливом после окончания конфликта в координации с оманской стороной, а также создание новой правовой базы. Третий этап будет связан с рассмотрением ядерной проблемы. Иран отказывается обсуждать этот вопрос до достижения соглашения по первым двум этапам.

