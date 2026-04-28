Путин проведет совещание по вопросу безопасности на выборах
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросу обеспечения безопасности на предстоящих выборах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Очень важное представительное совещание», – сказал он.
По его словам, вместе с Путиным участие в совещании примут председатели Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и Верховного суда Игорь Краснов, генпрокурор Александр Гуцан, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава федеральной службы по финмониторингу Юрий Чиханчин и председатель СК Александр Бастрыкин.
21 апреля Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что выборы депутатов Госдумы в сентябре 2026 г. пройдут в непростых условиях. По словам главы государства, внешние силы могут попытаться повлиять на ситуацию.
Президент выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».
На заседании ЦИК 18 марта сообщали, что на выборах в Госдуму видеонаблюдением оборудуют более 43 000 избирательных комиссий (участковых и территориальных) во всех 89 регионах страны. Всего в организации выборов 2026 г. (и федерального, и регионального уровней) будут задействованы более 89 500 участковых избиркомов и 2891 территориальная избирательная комиссия, а также около 2500 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей.