Путин проведет совещание по вопросу безопасности на выборах

На заседании ЦИК 18 марта сообщали, что на выборах в Госдуму видеонаблюдением оборудуют более 43 000 избирательных комиссий (участковых и территориальных) во всех 89 регионах страны. Всего в организации выборов 2026 г. (и федерального, и регионального уровней) будут задействованы более 89 500 участковых избиркомов и 2891 территориальная избирательная комиссия, а также около 2500 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей.