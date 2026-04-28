Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,947+0,07%UTAR11,37+1,16%USBN0,129-1,67%IMOEX2 713,18-0,7%RTSI1 142,54-0,7%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,82-0,08%
Главная / Политика /

Путин проведет совещание по вопросу безопасности на выборах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросу обеспечения безопасности на предстоящих выборах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Очень важное представительное совещание», – сказал он.

По его словам, вместе с Путиным участие в совещании примут председатели Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и Верховного суда Игорь Краснов, генпрокурор Александр Гуцан, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава федеральной службы по финмониторингу Юрий Чиханчин и председатель СК Александр Бастрыкин.

21 апреля Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что выборы депутатов Госдумы в сентябре 2026 г. пройдут в непростых условиях. По словам главы государства, внешние силы могут попытаться повлиять на ситуацию. 

Президент выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».

На заседании ЦИК 18 марта сообщали, что на выборах в Госдуму видеонаблюдением оборудуют более 43 000 избирательных комиссий (участковых и территориальных) во всех 89 регионах страны. Всего в организации выборов 2026 г. (и федерального, и регионального уровней) будут задействованы более 89 500 участковых избиркомов и 2891 территориальная избирательная комиссия, а также около 2500 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь