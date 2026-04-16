Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет организовано в 43 000 избиркомов

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет организовано в 43 000 избиркомовПо мнению главы ЦИК, массовое оснащение участков камерами привело к протестам на Болотной площади
На выборах в Госдуму видеонаблюдением оборудуют более 43 000 избирательных комиссий (участковых и территориальных) во всех 89 регионах страны, сообщила на заседании Центризбиркома (ЦИК) член ЦИК от «Новых людей» Алена Булгакова. Всего в организации выборов 2026 г. (и федерального, и регионального уровней) будут задействованы более 89 500 участковых избиркомов (УИК) и 2891 территориальная избирательная комиссия (ТИК), а также около 2500 участковых комиссий в местах временного пребывания избирателей, сообщали на заседании ЦИК 18 марта.
Соответствующее постановление комиссия приняла 15 апреля на третьем заседании нового состава. Документ, регламентирующий порядок проведения видеонаблюдения и видеофиксации на думской кампании, согласован с Минцифры, подчеркнула Булгакова.
В помещениях для голосования камеры будут охватывать основные точки организации волеизъявления: места работы со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, места подсчета голосов, технические средства подсчета голосов, сейф, увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования, места погашения неиспользованных избирательных бюллетеней.
В ТИК под видеонаблюдение попадут места проведения заседания комиссии об итогах голосования, места приема протоколов УИК, места погашения неиспользованных бюллетеней и места, где расположены увеличенные формы сводных таблиц ТИК. Так, вся процедура суммирования данных, обсуждение и подписание будут находиться в зоне видимости видеокамеры, подчеркнула выступающая.
Доступ к трансляции будет у кандидатов, партий, представителей центров наблюдения за выборами, ЦИК, ТИК и УИК, Минцифры, СПЧ, Общественной палаты и уполномоченных по правам человека в РФ и субъектах.
Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что видеонаблюдение – это «одна из фишек наших выборов». Он напомнил историю зарождения этого инструмента: массово его ввели в 2012 г. перед президентскими выборами. С соответствующей инициативой в декабре 2011 г., сразу после думских выборов, выступил премьер Владимир Путин. «Тогда были выделены очень большие деньги из федерального бюджета <...>. И был очень большой круг субъектов, которые имели доступ к этому видеонаблюдению», – вспоминает он.
Дальше «по соображениям безопасности и борьбы с фейками» круг субъектов, имеющих доступ к трансляции, был ограничен. «Он ограничивался до такой степени, что сейчас уже через видеорегистрацию даже партии и кандидаты лишены такого доступа», – посетовал Колюшин. Он подчеркнул, что смысл видеофиксации в том, чтобы повысить доверие избирателей и сделать выборы прозрачными.
Оборудовать тотально все участки с технической точки зрения сложно и крайне затратно: установка видеокамеры и канала оптоволоконной связи для нее в сельской УИК сравнима с ценой ремонта школы, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «А в городах большинство участков расположены там, где камеры уже есть, – в школах и ДК, именно они и попали в постановление ЦИК, потому что дооборудовать ничего не придется», – обратил внимание он.
Смысл массового видеонаблюдения заключается в том, чтобы буквально любой человек мог из дома посмотреть, что происходит на участках, отмечает электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Сейчас, по его словам, принципа общедоступности нет: посмотреть трансляции может только определенный круг лиц, а кандидаты и избиратели такого доступа не имеют.
Видеофиксатор раздора
Отдельного внимания заслужило приложение к принятому постановлению – оно регулирует вопросы по применению средств видеорегистрации в помещении, где нет камер видеонаблюдения. Их выдают по заявкам избиркомов. В таком случае прямой трансляции не будет, обратила внимание Булгакова. При необходимости видеофиксатор поможет восстановить ход событий, записи хранятся в течение года со дня публикации результатов выборов.
Установка видеорегистратора там, где нет онлайн-камер, необходима для того, чтобы можно было достоверно проанализировать кейс в случае «разбора полетов» при нештатных ситуациях, обращает внимание Захаров. «Но в законе этот вид наблюдения не упомянут, поэтому и полученные видеозаписи являются служебными материалами комиссии и к ним часто не могут получить доступ проигравшие кандидаты и партии», – отмечает он.
Есть право истребовать их через суд, но это сложный и конфликтный путь, а условия хранения записей могут отличаться от региона к региону и к моменту получения избиркомом судебной повестки срок хранения записей может истечь, а флешки с записями могут оказаться перезаписаны, сказал эксперт «Ведомостям».
Колюшин тоже обратил на это внимание: в законе нет понятия «видеорегистрация», хотя этот тип наблюдения будет «на большей части избиркомов по количеству». Проблема, по словам члена ЦИК, заключается в том, что партии не могут подавать заявки на получение информации, которая хранится на видеофиксаторах.
«Я категорически против того, чтобы принимались рекомендации по применению средств видеорегистрации, которые закрепляют совершенно другие возможности для доступа к этой информации. Получается, что можно получить информацию только через правоохранительные органы», – обратился коммунист к коллегам.
Колюшин призвал организовать такой же принцип доступа к видеофиксаторам, как и к видеонаблюдению. «Понятно, что там не будет прямой трансляции <...> но лишать этого кандидатов и партии <...> это очень большая ошибка», – посетовал многолетний член ЦИК.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова терпеливо выслушивала претензии коллеги. «Я думаю, что это ваше выступление очень бы понравилось [председателю Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен, нашим релокантам, бывшим электоральным юристам, которые сбежали за границу. Понимаете, вы замечательный, честный человек и опытный член ЦИК, но когда вы говорите некоторые вещи, их же принимают на веру», – заметила она.
Памфилова вспомнила, что было после того, как участки массово оснастили камерами: «Была Болотная (она не уточнила, идет ли речь о митингах в начале декабря 2011 г., сразу после думских выборов, или уже о протестах, связанных с президентской кампанией в 2012 г. – «Ведомости»). У нас пытались цветную революцию [устроить], сменить власть, воспользовавшись уязвимостью некоторых аспектов выборов».
На видеонаблюдение выделяется федеральный бюджет, видеорегистраторы же оплачиваются регионами и именно исходя из объема этих средств ЦИК формирует свои рекомендации, отметил зампред ЦИК Николай Булаев. «То, что сделано сегодня в России, скажите мне, в какой стране мира, которую вы считаете демократической, сделали хоть сотую часть того, что сделали мы?» – спросил он Колюшина.
Видеонаблюдение – это дополнительная возможность наблюдать за тем, что происходит на избирательных участках, подчеркнул член ЦИК Евгений Шевченко. Первично, по его словам, направление наблюдателей в УИК и ТИК, поэтому Шевченко призвал делегировать на них больше наблюдателей.