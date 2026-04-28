Песков ответил на вопрос о местонахождении президента Мали
Информацию о местонахождении президента Мали Ассими Гоиты нужно искать в Мали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Лидера Мали с утра субботы никто не видел, также не было публичных заявлений от его лица. Журналисты поинтересовались, нет ли в Кремле информации о судьбе президента.
«Вам нужно искать эту информацию непосредственно в Мали, а не в Кремле», – сказал Песков.
С 25 апреля в стране продолжаются атаки альянса джихадистской группировки JNIM (запрещена в РФ) и туарегских повстанцев на правительственные силы и крупные города. В тот день были атакованы Кидаль, Гао, Севаре, Кати и столица Бамако. Атаки сдерживают малийская армия (FAM) и Африканский корпус Минобороны России (АК).
В день наступления в ходе атак был убит министр обороны Мали генерал Садио Камара. Его гибель подтвердили власти страны – он погиб при нападении повстанцев, усиленном атакой смертника на заминированном автомобиле.
В Кати, где идут бои, расположена ключевая военная база FAM. Также там проживает часть политической элиты, включая президента страны. Эксперты отмечают, что гибель министра обороны и продолжающиеся столкновения стали серьезным ударом для властей.
28 апреля Песков также заявлял, что в Кремле рассчитывают на скорейшее возвращение ситуации в Мали в мирное и стабильное русло.