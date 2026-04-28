LKOH5 576,5+0,42%CNY Бирж.10,972+0,3%IMOEX2 711,31-0,77%RTSI1 141,75-0,77%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,79-0,09%
Политика

Песков: меры по ликвидации последствий разлива мазута в Туапсе принимаются

Ведомости

Меры по ликвидации последствий разлива мазута в Туапсе принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий», – сказал он.

До этого Песков заявил, что в России ведется напряженная работа над защитой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и крупных городов. При этом публично обсуждать любую информацию о местах поражения в результате ударов Киева в Кремле отказались.

28 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жителей близлежащих домов в Туапсе эвакуируют, так как после падения обломков беспилотников произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки БПЛА. 24 апреля заявляли, что возгорание полностью ликвидировали. После инцидента на территории города с дождями выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет. Роспотребнадзор фиксировал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза.

