RTSI1 142,52-0,71%RGBI119,32-0,12%CNY Бирж.10,947+0,06%IMOEX2 713,14-0,71%RGBITR777,82-0,08%
Политика

Кремль заявил о напряженной работе по защите НПЗ и крупных городов

Ведомости

В России ведется напряженная работа над защитой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и крупных городов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая вопрос о противовоздушной обороне страны.

«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима, это закрытая информация, и мы не будем говорить о ней публично», – добавил он.

28 апреля в Туапсе после падения обломков беспилотников начался крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жителей близлежащих домов эвакуируют.

20 апреля в Туапсе после атаки БПЛА начался масштабный пожар на морском терминале. Возгорание полностью ликвидировали лишь 24 апреля.

