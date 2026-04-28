Кремль заявил о напряженной работе по защите НПЗ и крупных городов
В России ведется напряженная работа над защитой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и крупных городов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая вопрос о противовоздушной обороне страны.
«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима, это закрытая информация, и мы не будем говорить о ней публично», – добавил он.
28 апреля в Туапсе после падения обломков беспилотников начался крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жителей близлежащих домов эвакуируют.
20 апреля в Туапсе после атаки БПЛА начался масштабный пожар на морском терминале. Возгорание полностью ликвидировали лишь 24 апреля.