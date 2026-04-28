Белоусов предупредил о рисках проникновения боевиков в страны ШОС
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о рисках проникновения боевиков из кризисных зон в страны ШОС. Об этом он рассказал, выступая на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Глава Минобороны РФ отметил, что в мире «значительно вырос конфликтный потенциал». По оценке министра, действия США и коллективного Запада подрывают основы международной безопасности.
«Их агрессивный курс обостряет геополитические противоречия, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договоренности в области мира», – сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и поддерживает усилия стран ШОС, в том числе Пакистана, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.
Министр также выразил соболезнования в связи с гибелью иранских государственных деятелей, военных и мирных жителей, включая детей, в результате ударов США и Израиля.
Белоусов заявил, что Москва считает недопустимым стремление внерегиональных стран усиливать военное присутствие в Центральной Азии. По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарный кризис в секторе Газа. Он добавил, что нестабильность в Афганистане сохраняется и остается ключевым источником террористических угроз и транснациональной преступности.
Министр также сообщил, что Вашингтон снизил поддержку Киева, тогда как Евросоюз, напротив, наращивает вовлеченность в конфликт. Он подчеркнул, что цепочки поставок западного вооружения Украине отслеживаются и предаются огласке.
15 апреля Минобороны РФ опубликовало данные о европейских предприятиях, связанных с производством беспилотников для Украины. По информации ведомства, производство и сборка ведутся в ряде городов Европы, а комплектующие поставляются из нескольких стран, включая Германию, Турцию, Израиль, Испанию, Италию и Чехию.