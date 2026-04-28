Белоусов предупредил о рисках проникновения боевиков в страны ШОС

Белоусов заявил, что Москва считает недопустимым стремление внерегиональных стран усиливать военное присутствие в Центральной Азии. По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарный кризис в секторе Газа. Он добавил, что нестабильность в Афганистане сохраняется и остается ключевым источником террористических угроз и транснациональной преступности.