«Ведомости» узнали, почему Бутягина передали через Белоруссию

Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 г. по запросу украинской стороны в качестве подозреваемого по делу о проведении незаконных археологических работ в Крыму. Его обвиняли в уничтожении объектов культурного наследия полуострова и нанесении ущерба в размере более 200 млн гривен. 18 марта суд Варшавы одобрил экстрадицию археолога на Украину, однако решение не вступило в силу.