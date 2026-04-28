«Ведомости» узнали, почему Бутягина передали через Белоруссию
Археолога Александра Бутягина передали в Россию через Белоруссию, так как прямой обмен с Москвой был бы неприемлемым для Польши. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к стороне защиты россиянина во время судебного процесса в Польше.
«Прямо в Россию, конечно, не могли, это было бы политически неприемлемо в Польше», – сказал собеседник.
28 апреля в ходе обмена на границе Белоруссии и Польши Бутягин вернулся на родину. Вместе с ним также освободили супругу российского миротворца в Приднестровье. Их обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 г. по запросу украинской стороны в качестве подозреваемого по делу о проведении незаконных археологических работ в Крыму. Его обвиняли в уничтожении объектов культурного наследия полуострова и нанесении ущерба в размере более 200 млн гривен. 18 марта суд Варшавы одобрил экстрадицию археолога на Украину, однако решение не вступило в силу.