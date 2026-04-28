СМИ: Пентагон заключил секретную сделку с Google об использовании ИИ-моделей

В феврале у Пентагона возник конфликт с компанией Anthropic, разрабатывающей модель искусственного интеллекта Claude. Это произошло на фоне приближения крайнего срока по предоставлению неограниченного доступа к передовой модели, который установило ведомство. Тогда высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам ИИ Эмиль Майкл подверг резкой критике генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, назвав его лжецом с комплексом бога. Он заявил, что Амодеи пытается «лично контролировать вооруженные силы США» и ставит под угрозу национальную безопасность страны.