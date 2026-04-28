СМИ: Пентагон заключил секретную сделку с Google об использовании ИИ-моделей
Google и военное министерство США договорились об использовании ИИ-моделей американской компании для работы с секретными данными, сообщило издание The Information со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Используемая система ИИ не предназначена и не должна использоваться для массового наблюдения внутри страны или для автономного оружия (включая выбор целей) без надлежащего надзора и контроля со стороны человека», – говорится в публикации.
Сделка компании с ведомством предполагает, что Google не будет иметь права контролировать решения государства или налагать на них вето. Представитель Google отметил, что компания оказывает поддержку властям США как в секретных, так и в несекретных целях.
В феврале у Пентагона возник конфликт с компанией Anthropic, разрабатывающей модель искусственного интеллекта Claude. Это произошло на фоне приближения крайнего срока по предоставлению неограниченного доступа к передовой модели, который установило ведомство. Тогда высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам ИИ Эмиль Майкл подверг резкой критике генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, назвав его лжецом с комплексом бога. Он заявил, что Амодеи пытается «лично контролировать вооруженные силы США» и ставит под угрозу национальную безопасность страны.