Политика

Небензя: США не выдали визу представителю российской делегации при ООН

США не выдали въездную визу представителю российской делегации для участия в сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании этой сессии.

«Квалифицируем это действие, а фактически бездействие американской стороны в качестве грубого и систематического нарушения обязательств по соглашению о принимающем государстве», – сказал он (цитата по ТАСС).

Небензя также добавил, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН. Он выразил надежду, что секретариат всемирной организации примет меры.

ТАСС сообщил, что США отказали в визе заместителю директора департамента информации и печати МИД Олегу Гаврилову.

28 апреля директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что США не допустили члена делегации РФ до подготовительных мероприятий к саммиту G20. Ему сделали визу и выдали бейдж участника, однако затем стало известно, что документы не прошли этапы согласования.

