Небензя: США не выдали визу представителю российской делегации при ООН

28 апреля директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил, что США не допустили члена делегации РФ до подготовительных мероприятий к саммиту G20. Ему сделали визу и выдали бейдж участника, однако затем стало известно, что документы не прошли этапы согласования.