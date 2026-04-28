В Минске раскрыли имена вернувшихся по обмену разведчиков
В Минске назвали имена некоторых участников на белорусско-польской границе обмена заключенными. В их числе возвращенные разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. Об этом сообщило «БелТА».
«Возвращены с польской территории белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко, двое граждан Российской Федерации – археолог Александр Бутягин и Нина Попова. Среди переданных на сопредельную сторону – Андрей Почобут, граждане Польши Гжегож Гавел, Томаш Бероза», – говорится в публикации. Возвращенных встретили на территории Белоруссии, им были вручены цветы и подарки, а также обещана медицинская помощь и поддержка.
Белоруссия и Польша провели обмен задержанных и осужденных по формуле «5 на 5». В ходе процедуры были освобождены граждане Белоруссии, России и ряда других стран – членов СНГ.