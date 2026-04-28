Американского наемника ВСУ Бейлса исключили из перечня террористов в России

Американского наемника ВСУ Бейлса исключили из перечня террористов в РоссииОн приговорен российским судом к 26 годам колонии
Американского наемника Деррика Бейлса, воюющего на стороне Украины, исключили из перечня террористов и экстремистов в РФ. Это следует из данных Росфинмониторинга. В 2025 г. его заочно приговорили в России к 26 годам лишения свободы.
В реестре он указан с пометкой «исключенные». Причина удаления Бейлса из перечня не называется.
Бейлс был заочно приговорен российским судом к 26 годам лишения свободы по делу наемничестве в составе вооруженных сил Украины в марте 2025 г. Суд установил, что Бейлс в марте 2022 г. прибыл на Украину, где добровольно вступил в интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Там он прошел обучение, получил оружие и боеприпасы.
Судом также установлено, что 6 августа 2024 г. Бейлс нарушил госграницу РФ и незаконно вторгся в Курскую область, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома, а также «запугивал мирных граждан».