T311,94-1,79%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778,01-0,06%
Главная / Политика /

Американского наемника ВСУ Бейлса исключили из перечня террористов в России

Он приговорен российским судом к 26 годам колонии
Ведомости

Американского наемника Деррика Бейлса, воюющего на стороне Украины, исключили из перечня террористов и экстремистов в РФ. Это следует из данных Росфинмониторинга. В 2025 г. его заочно приговорили в России к 26 годам лишения свободы.

В реестре он указан с пометкой «исключенные». Причина удаления Бейлса из перечня не называется.

Бейлс был заочно приговорен российским судом к 26 годам лишения свободы по делу наемничестве в составе вооруженных сил Украины в марте 2025 г. Суд установил, что Бейлс в марте 2022 г. прибыл на Украину, где добровольно вступил в интернациональный легион территориальной обороны ВСУ. Там он прошел обучение, получил оружие и боеприпасы. 

Судом также установлено, что 6 августа 2024 г. Бейлс нарушил госграницу РФ и незаконно вторгся в Курскую область, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, жилые дома, а также «запугивал мирных граждан».

