Путин подчеркнул важность бесперебойной работы ключевых сервисов
Президент России Владимир Путин снова подчеркнул необходимость обеспечения бесперебойной работы всех важных сервисов. Об этом он заявил на совещании по обеспечению безопасности на выборах.
«Также, как уже раньше поручал, обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов», – сказал он.
23 апреля Путин на совещании с членами правительства РФ также заявлял, что необходимо обеспечить бесперебойную работу госуслуг, платежных систем и других ключевых сервисов, в том числе в условиях ограничений интернета.
«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», – сказал российский лидер.
«Белый список» был создан 5 сентября 2025 г. В него входят сайты государственных органов власти, «Госуслуги», маркетплейсы, банки, а также ряд СМИ, в том числе «Ведомости».