Путин призвал обеспечить законные интересы отечественного бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить законные интересы отечественного бизнеса. Об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности на выборах.
«Я все время говорю о необходимости обеспечить законность и интересы отечественного бизнеса», – сказал Путин.
Глава государства также добавил, что подавляющее большинство российских предпринимателей занимают патриотическую позицию. Они стремятся внести свой вклад в достижение целей развития страны и помогают российским бойцам на фронте, указал он.
24 апреля «Ведомости» писали, что для бизнеса предложили ввести базовый набор мер поддержки семейных работников – «золотой стандарт корпоративной поддержки демографии».
В стандарт вошли следующие меры поддержки: выплата корпоративного семейного капитала 1 млн руб. при рождении у сотрудника третьего и последующих детей, добровольное медицинское страхование для детей многодетных сотрудников и дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. В него также включили семейно-ориентированный рабочий график, развитие и образование детей работников, укрепление семейных ценностей, просемейную рекламу.