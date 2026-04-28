Политика

Путин призвал обеспечить законные интересы отечественного бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить законные интересы отечественного бизнеса. Об этом он сказал на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

«Я все время говорю о необходимости обеспечить законность и интересы отечественного бизнеса», – сказал Путин.

Глава государства также добавил, что подавляющее большинство российских предпринимателей занимают патриотическую позицию. Они стремятся внести свой вклад в достижение целей развития страны и помогают российским бойцам на фронте, указал он.

24 апреля «Ведомости» писали, что для бизнеса предложили ввести базовый набор мер поддержки семейных работников – «золотой стандарт корпоративной поддержки демографии».

В стандарт вошли следующие меры поддержки: выплата корпоративного семейного капитала 1 млн руб. при рождении у сотрудника третьего и последующих детей, добровольное медицинское страхование для детей многодетных сотрудников и дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. В него также включили семейно-ориентированный рабочий график, развитие и образование детей работников, укрепление семейных ценностей, просемейную рекламу.

