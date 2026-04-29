WSJ: криптопроект Трампа оказался связан с фигурантами санкционных списков США
Криптокомпания семьи Дональда Трампа World Liberty Financial объявила о сотрудничестве с проектом AB вскоре после того, как власти США ввели санкции против транснациональной сети онлайн-мошенничества Prince Group, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, один из проектов AB – планируемый «блокчейн-курорт» в Восточном Тиморе – ранее курировали лица, попавшие под санкции США за предполагаемые связи с Prince Group, которую американские власти считают одной из крупнейших преступных организаций в Азии.
Минюст и минфин США в октябре 2025 г. заявили, что Prince Group управляла сетью мошеннических центров в Камбодже, где людей принуждали участвовать в онлайн-схемах обмана. Под санкции тогда попали более 140 человек и компаний.
В World Liberty заявили, что не имели связей с фигурантами санкционных списков и не знали о спорных проектах AB. По словам представителя компании, речь шла не о партнерстве, а о «ограниченной технологической интеграции», связанной с использованием стейблкоина USD1.
В AB утверждают, что проект курорта был независимым и после введения санкций все соглашения с ним были расторгнуты, а связанные лица выведены из структуры.
Как отмечает WSJ, на момент объявления сотрудничества информация о курорте активно размещалась на ресурсах AB, однако позже была удалена. Издание подчеркивает, что ситуация отражает риски, связанные с пересечением криптоиндустрии и международных санкций, а также сложность проверки партнеров в глобальных цифровых проектах.