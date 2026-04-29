В МИД РФ не исключили продолжения встреч по Украине в странах Ближнего Востока
Россия готова попросить страны Ближнего Востока снова предоставить площадку для переговоров по вопросу украинского урегулирования. Одной из таких стран может стать Саудовская Аравия, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко «Известиям».
По словам дипломата, выбор площадки – технический вопрос, а основным аспектом является воля к диалогу со стороны ключевых игроков. При этом, по словам экспертов, возобновление переговоров в скором времени вряд ли возможно, и центральная проблема здесь – позиция Киева. Украина не считает нужным идти на диалог и компромиссы с Россией.
Контакты России с Саудовской Аравией по Украине могут состояться в июне на ПМЭФ, отметил Борисенко.
27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал паузу в урегулировании конфликта на Украине с большей вовлеченностью США в войну на Ближнем Востоке. Он добавил, что на Украине продолжаются боевые действия, и российские военные продвигаются вперед по всей линии фронта.
Прямые российско-украинские переговоры были возобновлены весной 2025 г. в Стамбуле. Было три раунда встреч – 16 мая, 2 июня и 23 июля. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о нескольких масштабных обменах пленными и о возвращении тел погибших. Москва и Киев также обменялись меморандумами с позициями насчет дипломатического урегулирования конфликта. В 2026 г. к переговорам присоединились США. Трехсторонние встречи проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая из них прошла в Абу-Даби в январе, вторая – в феврале. Последующие контакты состоялись в Женеве.