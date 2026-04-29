В МИД РФ не исключили продолжения встреч по Украине в странах Ближнего Востока

Прямые российско-украинские переговоры были возобновлены весной 2025 г. в Стамбуле. Было три раунда встреч – 16 мая, 2 июня и 23 июля. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о нескольких масштабных обменах пленными и о возвращении тел погибших. Москва и Киев также обменялись меморандумами с позициями насчет дипломатического урегулирования конфликта. В 2026 г. к переговорам присоединились США. Трехсторонние встречи проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая из них прошла в Абу-Даби в январе, вторая – в феврале. Последующие контакты состоялись в Женеве.