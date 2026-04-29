Сенат США не дал помешать Трампу начать военную операцию против Кубы
Сенат США заблокировал принятие резолюции, разработанной демократами, которая поставила бы для президента страны Дональда Трампа запрет на военные действия против Кубы без одобрения конгресса, сообщило агентство Reuters.
По данным издания, 51 человек проголосовал против документа и 47 – за. Члены партии Трампа в ходе обсуждений говорили, что США не ведут активных боевых действий против Кубы. При этом сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн, который в том числе выступал автором обсуждаемого законопроекта, заявил, что попытки США остановить поставки топлива на остров уже считаются военными действиями.
«Если бы кто-то поступал с Соединенными Штатами так, как мы поступаем с Кубой, мы бы однозначно расценили это как акт агрессии», – сказал Кейн.
13 апреля Трамп заявил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране. При этом он назвал Кубу страной в упадке, утверждая, что «она уже давно очень плохо управляется».
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, в свою очередь, отмечал, что диалог и сделки с правительством США возможны, но они будут крайне сложными. Заявление прозвучало на фоне растущей напряженности между Гаваной и Вашингтоном на фоне того, как администрация Трампа усилила давление на остров.