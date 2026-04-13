Трамп: США могут «заглянуть на Кубу» после окончания войны в Иране
США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
«Мы разберемся с этим, а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Трамп назвал Кубу страной в упадке, утверждая, что «она уже давно очень плохо управляется».
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес 12 апреля заявил, что диалог и сделки с правительством США возможны, но они будут крайне сложными. Заявление прозвучало на фоне растущей напряженности между Гаваной и Вашингтоном на фоне того, как администрация Трампа в последние недели усилила давление на остров.
Кубинский президент подчеркнул, что его страна готова защищать себя с оружием в руках в случае военного вторжения США. «Если это произойдет, будут бои, будет борьба, и мы будем защищать себя, и если нам придется умереть, мы умрем, потому что, как гласит наш национальный гимн: "Умереть за родину – значит жить"», – заявил Диас-Канель. Он также назвал иррациональным любое решение о нападении, призвав США к диалогу на основе взаимного уважения.