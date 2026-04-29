Bloomberg: ЕС рассматривает ужесточение условий для кредита Киеву

25 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что одобренного Евросоюзом (ЕС) кредита для Украины на 90 млрд евро может оказаться недостаточно. Он должен покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026-2027 гг. Япония и западные страны ведут переговоры о предоставлении стране еще 45 млрд евро до конца следующего года, но решения еще не приняты.