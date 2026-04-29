Bloomberg: ЕС рассматривает ужесточение условий для кредита Киеву
Европейский союз (ЕС) обсуждает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро ($105 млрд). В частности, речь о выплате части средств в зависимости от введения «непопулярных налоговых изменений» для бизнеса, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Европейская комиссия (ЕК) рассматривает план, предусматривающий выделение 8,4 млрд евро в рамках так называемой макрофинансовой помощи. Предполагается, что она будет предоставлена республике в 2026 г. Собеседники агентства говорят, что решение совпадает с попытками Киева «убедить другого крупного донора» – Международный валютный фонд – отложить введение подобного требования для получения дополнительной помощи в рамках отдельной кредитной программы на сумму, превышающую $8 млрд.
Центральной темой обсуждения являются поправки в льготном налоговом режиме для ряда украинских компаний. Он был создан для самозанятых и малого бизнеса и давал компаниям возможность платить налог по ставке 5% от выручки.
Отмечается, что эта схема истощает бюджет в военное время и способствует сохранению масштабной теневой экономики. По словам источников, согласно предложению, власти Киева должны будут ввести 20%-й налог на добавленную стоимость для компаний, которые работают по льготной системе и имеют годовой доход более 4 млн гривен.
25 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что одобренного Евросоюзом (ЕС) кредита для Украины на 90 млрд евро может оказаться недостаточно. Он должен покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026-2027 гг. Япония и западные страны ведут переговоры о предоставлении стране еще 45 млрд евро до конца следующего года, но решения еще не приняты.