Стрелявшего на ужине с Трампом задержали после того, как он споткнулся и упал

Коул Аллен, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа, споткнулся и упал после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton. После этого он был задержан, сообщает CBS News.

По данным следствия, Аллен бежал со скоростью около 14,5 км/ч, когда ворвался в здание и выстрелил из дробовика. Он споткнулся и упал, после чего полицейские тут же набросились на него и отобрали оружие. Они также сняли с напавшего рубашку, чтобы убедиться, что у него нет взрывчатки.

Источники также сообщили, что Аллен при выстреле мог попасть в мобильный телефон в кармане бронежилета одного из офицеров.

26 апреля Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton. Он ранил федерального сотрудника и вынудил Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал.

27 апреля FoxNews сообщал, что Аллену предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство президента США. Сам Аллен признался, что планировал ликвидировать представителей администрации Трампа.

