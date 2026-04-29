Стрелявшего на ужине с Трампом задержали после того, как он споткнулся и упал
Коул Аллен, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа, споткнулся и упал после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton. После этого он был задержан, сообщает CBS News.
По данным следствия, Аллен бежал со скоростью около 14,5 км/ч, когда ворвался в здание и выстрелил из дробовика. Он споткнулся и упал, после чего полицейские тут же набросились на него и отобрали оружие. Они также сняли с напавшего рубашку, чтобы убедиться, что у него нет взрывчатки.
Источники также сообщили, что Аллен при выстреле мог попасть в мобильный телефон в кармане бронежилета одного из офицеров.
26 апреля Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton. Он ранил федерального сотрудника и вынудил Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал.