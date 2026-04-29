Федорищев обсудил с главой Минпромторга Алихановым развитие отрасли БПЛА
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности с участием главы Минпромторга Антоном Алихановым, где обсудили развитие беспилотной отрасли и химической промышленности.
На встрече подняли вопрос ограничений, влияющих на производство и эксплуатацию беспилотной авиационной системы (БАС), и рассмотрели меры по их послаблению. Отдельное внимание уделили вопросам регистрации, учета и эксплуатации агробеспилотников – аппаратов массой более 30 кг и сертификации российских разработок.
Алиханов считает, что следует упростить допуск гражданских дронов в воздушное пространство, а также провести работу по локализации разных типов двигателей для беспилотников.
В части химпрома на заседании обсудили механизм предсказуемого ценообразования на серу для производителей. «На заседании совместно с представителями отраслевых предприятий рассматривались возможности совершенствования мер поддержки и регулирования рынка с учетом баланса интересов производителей и переработчиков в рамках всей производственной цепочки», – говорится в сообщении.
«Ведомости» писали 27 апреля, что проект закона Минтранса «О транспортной политике» формирует основы правового режима развития перспективных и инновационных видов транспортных средств, включая БАС.