Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM53,78-0,68%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,43+0,1%RGBITR778,78+0,13%
Политика

Федорищев обсудил с главой Минпромторга Алихановым развитие отрасли БПЛА

Ведомости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности с участием главы Минпромторга Антоном Алихановым, где обсудили развитие беспилотной отрасли и химической промышленности.

На встрече подняли вопрос ограничений, влияющих на производство и эксплуатацию беспилотной авиационной системы (БАС), и рассмотрели меры по их послаблению. Отдельное внимание уделили вопросам регистрации, учета и эксплуатации агробеспилотников – аппаратов массой более 30 кг и сертификации российских разработок. 

Алиханов считает, что следует упростить допуск гражданских дронов в воздушное пространство, а также провести работу по локализации разных типов двигателей для беспилотников.

В части химпрома на заседании обсудили механизм предсказуемого ценообразования на серу для производителей. «На заседании совместно с представителями отраслевых предприятий рассматривались возможности совершенствования мер поддержки и регулирования рынка с учетом баланса интересов производителей и переработчиков в рамках всей производственной цепочки», – говорится в сообщении.

«Ведомости» писали 27 апреля, что проект закона Минтранса «О транспортной политике» формирует основы правового режима развития перспективных и инновационных видов транспортных средств, включая БАС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте