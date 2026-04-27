Закон о транспортной политике включит развитие беспилотников
Законопроект Минтранса «О транспортной политике» формирует основы правового режима развития перспективных и инновационных видов транспортных средств (включая БАС). С проектом документа ознакомились «Ведомости».
Проект, в частности, предусматривает определение нормативных основ для международного сотрудничества, в том числе в сфере развития международных транспортных коридоров. Текст документа в ближайшее время опубликуют для общественного обсуждения. Затем он будет направлен на утверждение в правительство, рассказал источник «Ведомостей».
12 апреля The New York Times со ссылкой на источники писала, что Россия опередила США в создании мощностей, способных производить передовые беспилотники. Прежде Вашингтон считал основным конкурентом Китай. Но ситуация меняется, так как Россия в рамках конфликта на Украине стремится использовать все технологические преимущества.