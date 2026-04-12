NYT: Россия опередила США в производстве передовых дронов
Россия опередила США в создании мощностей, которые способны производить передовые беспилотники. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Ранее Вашингтон считал основным конкурентом Китай. Демонстрация технологической мощи на параде в Пекине вызвала тревогу в США. Собеседники издания выразили мнение, что американская программа по созданию боевых дронов отстает от китайской. Но ситуация меняется, поскольку Россия в рамках боев на Украине стремится использовать все технологические преимущества. Франция, Германия, Великобритания и Польша также перевооружаются из-за сомнений в приверженности администрации президента США Дональда Трампа НАТО.
Собеседники издания заявили, что каждая нация стремится накопить самый передовой технологический арсенал. Это наращивание вооружений сравнивают с началом ядерной эры в 1940-х гг., когда мощь атомной бомбы вынудила соперничающие страны вступить в противостояние.
В феврале директор Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алесь Логинов заявил, что к концу 2025 г. российские производители комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) смогли локализовать значимую часть производственных процессов.
Гендиректор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов уточнил, что уровень локализации компонентов в среднем по рынку сегодня составляет примерно 50–60%. В годовом выражении рост составляет 10–15%.