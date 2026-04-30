Великобритания создаст совместные ВМС с девятью странами Европы
Великобритания договорилась с девятью странами Европы о создании объединенных военно-морских сил. Это нужно якобы для сдерживания будущих угроз со стороны России с «открытой морской границы» на севере, пишет The Guardian.
Издание приводит слова главы военно-морских сил Великобритании генерала Гвина Дженкина, заявившего, что, несмотря на продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, «Россия по-прежнему представляет самую серьезную угрозу нашей безопасности».
Дженкин сообщил, что 10 членов Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) на прошлой неделе подписали заявление о намерениях создать «многонациональные морские силы». По его словам, они станут «дополнением к НАТО». В число этих стран не входят США.
27 апреля король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом. В своей речи в конгрессе США монарх обратил внимание на важность «особых отношений» Великобритании с США и подчеркнул значимость НАТО, защиты Украины и борьбы с климатическим кризисом. The Guardian писала, что речь Карла III можно расценить как «завуалированную просьбу» к президенту США Дональду Трампу вернуться к традиционным европейским альянсам и восстановить роль Вашингтона как защитника либеральных ценностей.