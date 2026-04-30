Великобритания создаст совместные ВМС с девятью странами Европы

27 апреля король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом. В своей речи в конгрессе США монарх обратил внимание на важность «особых отношений» Великобритании с США и подчеркнул значимость НАТО, защиты Украины и борьбы с климатическим кризисом. The Guardian писала, что речь Карла III можно расценить как «завуалированную просьбу» к президенту США Дональду Трампу вернуться к традиционным европейским альянсам и восстановить роль Вашингтона как защитника либеральных ценностей.