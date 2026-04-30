CNY Бирж.10,983+0,65%CHMK3 945+1,02%VEON-RX66-1,2%IMOEX2 667,21+1,04%RTSI1 122,09+1,04%RGBI119,65+0,15%RGBITR780,38+0,18%
Главная / Политика /

Медведев: все закончится победой России

Все закончится победой России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Коротко – победой России», – ответил он на вопрос из зала. Медведева спросили о том, чем «все закончится», если европейские страны конфликтуют с США, а США – со всем миром.

Медведев отметил, что у России есть свои интересы и Москва должна заниматься только ими: развитием и успехом страны.

29 апреля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в том числе обсудили ход спецоперации на Украине. Путин вновь подчеркнул, что цели России в ходе этого процесса в любом случае будут достигнуты, хотя Москва предпочла бы, чтобы это стало результатом переговоров.

