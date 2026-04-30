Медведев: все закончится победой России
Все закончится победой России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция ведется на сайте мероприятия.
«Коротко – победой России», – ответил он на вопрос из зала. Медведева спросили о том, чем «все закончится», если европейские страны конфликтуют с США, а США – со всем миром.
Медведев отметил, что у России есть свои интересы и Москва должна заниматься только ими: развитием и успехом страны.
29 апреля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в том числе обсудили ход спецоперации на Украине. Путин вновь подчеркнул, что цели России в ходе этого процесса в любом случае будут достигнуты, хотя Москва предпочла бы, чтобы это стало результатом переговоров.