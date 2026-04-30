Главная / Политика /

Медведев согласился с фразой Александра III о союзниках России

Ведомости

Фраза Александра III о союзниках России в лице армии и флота оказалась правдивой, судя по тому, как сложились отношения Москвы с Западом. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника и вы отлично помните, кто эти союзники – армия и флот», - сказал он.

По словам Медведева, Россия смотрела на отношения с Западом сквозь розовые очки. Дальнейшие события опровергли в том числе его иллюзии об этих связях, как и иллюзии и «огромного количества людей в нашей стране», подчеркнул зампредседателя Совбеза.

В сентябре 2025 г. фразу о союзниках России вспоминал министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он назвал и третьего российского партнера – устойчивые финансы. Глава Минфина пояснил, что без финансового суверенитета страны и устойчивого бюджета силовая составляющая не сможет в одиночку обеспечить «победы на всех фронтах».

