Медведев согласился с фразой Александра III о союзниках России
Фраза Александра III о союзниках России в лице армии и флота оказалась правдивой, судя по тому, как сложились отношения Москвы с Западом. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция ведется на сайте мероприятия.
«Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника и вы отлично помните, кто эти союзники – армия и флот», - сказал он.
По словам Медведева, Россия смотрела на отношения с Западом сквозь розовые очки. Дальнейшие события опровергли в том числе его иллюзии об этих связях, как и иллюзии и «огромного количества людей в нашей стране», подчеркнул зампредседателя Совбеза.
В сентябре 2025 г. фразу о союзниках России вспоминал министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он назвал и третьего российского партнера – устойчивые финансы. Глава Минфина пояснил, что без финансового суверенитета страны и устойчивого бюджета силовая составляющая не сможет в одиночку обеспечить «победы на всех фронтах».