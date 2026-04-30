Власти оценят экспортные возможности ресурсов из Туапсе после пожара

Ведомости

Ситуация в Туапсе, где после атаки украинских беспилотников горел нефтеперерабатывающий завод, сложная. Специалистам предстоит оценить ущерб и возможности восстановления после окончания тушения пожара, ответил вице-премьер РФ Александр Новак на вопрос насчет экспорта энергоресурсов из Туапсе, его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали».

«Там будет оценка, все скажут», – сказал Новак.

В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной беспилотной атаке. На территории НПЗ начался пожар. Жителей близлежащих к промышленной зоне домов эвакуировали. В городе ввели режим ЧС регионального уровня. Оперштаб Краснодарского края рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна, проводить влажную уборку и использовать средства защиты органов дыхания.

30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на НПЗ в Туапсе потушен.

