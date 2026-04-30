Песков: один разговор Путина и Трампа не может оздоровить обстановку в мире
Один телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с трудом может оздоровить обстановку в мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
«К сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки в целом для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент», – сказал представитель Кремля.
Песков также напомнил, что телефонные разговоры между двумя президентами «могут согласовываться весьма оперативно».
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся вечером 29 апреля. Беседа была инициирована российской стороной и продолжалась более полутора часов. Центральной повесткой разговора стали ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.