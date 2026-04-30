Кремль: президентских инициатив по Дню коренных народов России не ожидается
Президентских инициатив ко Дню коренных малочисленных народов России не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Каких-то особых инициатив в данном случае не запланировано», – сказал он.
В ходе бесед, приуроченных к празднованию Дня коренных народов 30 апреля, президент рассмотрит «разные вопросы»: «Президент на них в ходе беседы иногда реагирует».
30 апреля Путин проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона общества «Знание». Встреча будет открытой для прессы.
День коренных малочисленных народов России в этом году отмечают впервые. Праздник учредили в ноябре 2025 г. Коренные малочисленные народы РФ – народы, проживающие на территориях расселения своих предков. Они сохраняют традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы.